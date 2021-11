Il ct dell'Argentina,, ha parlato alla vigilia del doppio impegno contro Uruguay e Brasile, partite valide per la qualificazione al Mondiale 2022. Si tratta di due gare che saranno monitorate con attenzione anche dalla dirigenza della Juventus, dato che potrebbe esserci spazio per due calciatori bianconeri:Come raccolto dai colleghi di As, Scaloni ha sciolto le riserve sue sulle sue condizioni: l'asso argentino sta bene e sarà a disposizione. Da qui a pensare di vederlo titolare ce ne passa, ma qualora riuscisse a indossare una maglia da titolare allora persi prospetterebbe una partenza dalla panchina.Ma la batteria dei sostituti di Messi è ampia: Scaloni apprezza parecchio Julián Álvarez, obiettivo di mercato della Juventus, ma non esclude che anche Lautaro Martinez, Joaquin Correa epotrebbero prendere il posto dell'asso del Psg.Per quel che riguarda, Scaloni non l'ha mai nominato nella conferenza della vigilia della sfida con l'Uruguay, ma ha parlato dei giovani convocati: "Sono il futuro della Nazionale, è un bene che si allenino con i migliori. Ora possono dimostrare il loro livello".