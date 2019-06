L'Argentina ha sconfitto per 5-1 il Nicaragua, in una delle ultime amichevoli prima di iniziare il percorso in Copa America. Tra le poche delusioni in una serata da ricordare si sottolinea, purtroppo per la Juventus, il rendimento sottotono di Paulo Dybala. Dopo una stagione da dimenticare, la peggiore in bianconero, la Joya non ritrova la forma migliore nemmeno in Nazionale. E i bianconeri, sempre più preoccupati, possono pensare di usarlo come pedina di scambio sul mercato: per arrivare a Paul Pogba con il Manchester United oppure a Mauro Icardi nello scambio con l'Inter.