I quotidiani italiani in edicola oggi non hanno dubbi. La prestazione di Angelnella finale traè stata spettacolare, da stropicciarsi gli occhi. Questa volta l'esterno dellaha convinto proprio tutti, meritandosi una pagella da campione vero. Ecco i voti dei principali giornali di questo lunedì 19 dicembre.– "Solo una domanda: quando lo rivedremo così alla Juve? Decisivo come Messi. Si prende il rigore dell'1-0, segna il 2-0, fa un lavoro tattico perfetto a sinistra. Esce perché non ha autonomia e l'Argentina trema".– "L'uomo delle finali colpisce ancora, come con la Nigeria, come con il Brasile, come con l'Italia, El Fideo timbra anche la finale Mondiale. Classe".– "Lo vedi laggiù, sulla linea laterale: sembra lontano anche fisicamente dalla partita. Invece appena può sbrana le sue prede con la stessa ferocia dei falchi di Doha. Si prende con astuzia il rigore, conclude degnamente un grande contropiede. Dopo la prima fase aveva giocato appena 8 minuti contro l'Olanda: stavolta è la mossa vincente di Scaloni per abbattere la Francia. L'allenatore lo aveva tenuto da parte per il giorno della storia, ricordando che già era stato l'uomo della Coppa America".