Il fantasista della Juve, ha giocato solo 10 minuti nella sfida con l'Olanda ma negli ultimi giorni è riuscito ad allenarsi e a migliorare la condizione fisica. Ancora, il c,t Scaloni non ha preso decisioni in merito. Il tecnico aspetterà infatti l'allenamento odierno per capire se rischiare dal primo minuto Di Maria o utilizzarlo a gara in corso.