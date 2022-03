Prima grana per Paulo Dybala? Mentre si attende la discussione del contratto, iL CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, è un ottimista e ha convocato Paulo per le sfide con Venezuela ed Ecuador, 26 e 30 marzo. La Joya fa parte del primo listone (44 nomi nell’elenco, compreso quello dell’altro bianconero Soulè) decisamente più lungo di quello definitivo che verrà diramato a ridosso delle partite. Per capirci: non è detto che alla fine debba andare, e lo spera anche la Juventus. Secondo Tuttosport, evitare il viaggio intercontinentale e un’eventuale partita, sarebbe decisamente meglio per la salute del numero dieci bianconero, vittima di continui stop muscolari.