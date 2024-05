Argentina, i convocati

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per le due amichevoli contro l'Ecuador e il Guatemala, in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno in vista della Copa America che si disputerà in estate negli Stati Uniti. Elenco che sta sollevando discussioni complici le esclusioni eccellenti di Paulo Dybala e Matias Soulè. Questo l'elenco:Portieri: Armani, Rulli, Martinez;Difensori: Montiel, Molina, Balerdi, Romero, Pezzella, Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico, BarcoCentrocampisti: Guido Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso;Attaccanti: Di Maria, Valentin Carboni, Messi, Angel Correa, Garnacho, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.