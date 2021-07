Nonostante la scelta del Ct Scaloni di non convocareper la Copa America, la Joya ha festeggiato da casa il trionfo di questa notte della sua, che ha battuto 1-0 il Brasile di Neymar in finale. Ecco il commento del numero 10 della Juventus pubblicato sul suo profilo Instagram: "È incredibile la gioia che provo per questo gruppo, la loro felicità è la mia. Un premio per tutti quelli che hanno lavorato e dato qualcosa per questo Paese! Congratulazioni Seleccion, divertiti e festeggia che te lo meriti più di chiunque altro".