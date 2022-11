DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMINGArgentina-Arabia Saudita, gara d'esordio del Gruppo C di Qatar 2022 in programma alle ore 11 italiane (13 locali) al Lusail Iconic Stadium, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.PROBABILI FORMAZIONIARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct: Scaloni.ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, S- Al-Dawsari; Al-Buraikan. Ct: Renard.