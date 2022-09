La prima amichevole è all'insegna del tutto facile per l'Argentina. Lionel Scaloni e i suoi si sono imposti con un sonoro 3-0 sull'Honduras, con doppietta di Lionel Messi e un gol di Lautaro nella cornice dell'Hard Rock Stadium di Miami. E gli juventini? Angelè rimasto in panchina per 90', guardando il facile successo dei compagni, mentre Leandroè partito titolare, ma è uscito al 64' per Enzo Fernandez. Out anche Paulo, che non era nella lista dei convocati per l'amichevole, nonostante sia parte della spedizione dell'Argentina. Il ct Scaloni ha detto: "Ho deciso di non rischiare Paulo".