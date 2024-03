AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA

DaSabato 30 marzo alle ore 14:00 la Juventus Next Gen sarà ospite allo Stadio “Città di Arezzo” dell’Arezzo. La gara d'andata, disputata negli ultimi giorni dello scorso novembre ad Alessandria, fu vinta dai bianconeri per 1-0. La squadra allenata da Mister Brambilla è reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Carrarese prima della pausa per gli impegni con le nazionali.La sfida tra Arezzo e Juventus Next Gen, valida per la 34ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.