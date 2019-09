La Juventus U23 non sembra aver imparato la lezione dello scorso anno e la partenza di questo campionato, malgrado i numerosi innesti, sembra patire di un calo forse inaspettato. C'è tempo, certo, lo sa anche Fabio Pecchia, anche perché si tratta comunque di una squadra nuova, sebbene al secondo anno in Serie C. Ambientamento o no, il pareggio contro la Pro Patria ha acceso un primo campanello di allarme, che il nuovo tecnico, insieme ai giocatori, vorrà sicuramente placare. Nessun cambio in formazione, rispetto all'ultima di campionato. Così, il fischio d'inizio previsto alle 20.30 sembra già risuonare in anticipo.



96' - La gara si conclude, vince la Juve 2-1, decide il rigore di Clemenza poco prima dell'intervallo



70' - Rosa ferma Rolando fallosamente in area. Dal dischetto va Gori, ma trova la lesta respinta di Loria, che evita il pareggio.



45' - Intervallo.



45' - GOL JUVE U23! Al secondo minuto di recupero, Clemenza realizza il rigore del vantaggio.



20' - Espulso Fabio Pecchia, allenatore della Juve, per proteste.



8' - GOL JUVE U23! Mota Carvalho sfrutta la non perfetta uscita di Daga, per insaccare il gol dell'immediato pareggio della Juventus



4' - GOL DELL'AREZZO I padroni di casa passano subito in vantaggio, grazie al gol di Foglia in contropiede



1' - La gara inizia





AREZZO - JUVENTUS U23 1-2

Marcatori: 4' Foglia (A), 8' Mota Carvalho (J), 47' Clemenza (J)



Arezzo (4-2-4): Daga; Mosti, Nolan, Baldan, Luciani; Foglia, Tassi; Belloni, Cutolo, Gori, Piu. A disp. Casini, Mesina, Sbarzella, Barbini, Caso, Benucci, Rolando, Sussi, Raja, Cheddira, Bordonaro, Fazzuoli. All. Di Donato



Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri; Mota Carvalho. A disp. Nocchi, Peeters, Portanova, Mule, Rafia, Frabotta, Han, Selasi, Delli Carri, Dadone, Gerbi. All. Pecchia