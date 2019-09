Cambia tutto, o meglio: cambia la data. In Serie C, per la Juve Under 23, c'è un nuovo giorno da cerchiare in rosso. Per la gara dell'otto settembre 2019, quella di Arezzo contro la squadra locale, i ragazzi di Pecchia dovranno posticipare la volontà di portare a casa i primi punti stagionali. Mercoledì 18 settembre, infatti, sarà il giorno deputato per Arezzo-Juve Under 23. Si giocherà alle 20.30 allo Stadio 'Città di Arezzo', ovviamente ad Arezzo.