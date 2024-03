#NextGen || Da Arezzo non si placa la polemica sulle squadre B. I tifosi di casa intervengono così, prima di #ArezzoJuve pic.twitter.com/qIqmB02Yl1 — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 30, 2024

La Juventus Next Gen scende in campo in trasferta contro l'Arezzo per una partita che mette in palio importanti punti playoff. Calcio d'inizio alle 14. I tifosi dell'Arezzo hanno manifestato la propria contrarietà alle squadre B con uno striscione inequivocabile: "NO ALLE SQUADRE B". Non è la prima volta che le tifoserie si schierano contro la nascita delle seconde squadre. Per il momento, le uniche società che hanno fatto nascere questo progetto sono appunto la Juventus, ormai tanti anni fa e l'Atalanta (in questa stagione).