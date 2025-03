Arek Milik è tornato a Torino, prosegue le terapie al JMedical, il VIDEO

A volte ritornano. Areknegli scorsi mesi era stato in Polonia per proseguire a casa propria le cure. Il giocatore lo ricorderete è fermo dallo scorso giugno prima degli Europei e proprio quando il suo rientro in campo sembrava essere vicino ecco che ha rimediato un altro infortunio che lo tiene ancora fermo al JMedical per proseguire le sue cure, con data di rientro che al momento è decisamente incerta. E con la Juventus che per non concludere la stagione solo affidandosi a Dusan Vlahovic ha scelto Randal Kolo Muani. Arek però ora è tornato a Torino, in mattinata infatti si è visto al centro sportivo della Vecchia Signora per proseguire la riabilitazione. Di seguito il video