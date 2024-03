Avrà una grande occasione Areknel match di questa sera contro l', in cui scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Federico Chiesa, in assenza dello squalificato Dusan Vlahovic. L'attaccante polacco dellaè già andato a segno in tre gare di Serie A contro la squadra bergamasca; ha fatto meglio solamente contro il Bologna, contro cui è andato in gol in quattro gare diverse nel massimo campionato italiano. Il classe 1994 vuole tornare al gol dopo un digiuno di cinque mesi, ma anche farsi perdonare dopo l'ingenua espulsione nella sfida contro l'Empoli che ha dato il via alla crisi bianconera.