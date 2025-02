Arek Milik, il ritorno in Polonia e l'incognita sul recupero: le ultime

sabattini



Juventus, dove è finito Arek Milik?

Un susseguirsi di voci negli ultimi giorni è girato attorno al centravanti polacco classe 1994 Arek. Il giocatore si è fermato nell'ultima amichevole prima dell'Europeo con la sua Polonia. Da lì due interventi e i tempi di recupero che si sono dilatati sempre più. Inizialmente la Juventus pensava anche di poterlo portare nella tournée estiva in Germania, poi l'idea era di rivederlo ad allenarsi con i compagni a gennaio. Ora gennaio è finito ma dov'è finito Arek?Il centravanti polacco in questi giorni ha fatto rientro in Polonia, a casa sua, dove potrebbe proseguire la sua riabilitazione. Si stava allenando alla Continassa a parte in precedenza. Tuttavia non c'è un orizzonte temporale di un rientro, non ci sono al momento certezze su quando Thiago Motta potrà contare sul centravanti classe 1994. Ecco quindi perchè i bianconeri per tutelarsi sono andati su Randal Kolo Muani per i prossimi sei mesi.





