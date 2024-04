Dopo la rete decisiva in Coppa Italia contro la Lazio, Areksi è reso protagonista di un buon ingresso in campo anche nel match di ieri tra, andando vicino al gol. Di seguito i giudizi dei principali quotidiani sportivi.- "Non gli riesce lo scherzetto dell’Olimpico. Ma, come con la Lazio, si fa trovare subito. Sportiello gli mura un bel colpo di testa. Garanzia di resa immediata".- "In mezz’ora si riscopre più pericoloso di Vlahovic in un’ora: subito vicino al gol di testa, nel finale sfiora la rete da tre punti sugli sviluppi di un corner".- "Il polacco sta bene e Allegri fa bene a sfruttarlo. Dopo la semifinale di Coppa Italia, per poco non risolve anche il duello con il Milan: per due volte di testa regala l’illusione del gol allo Stadium".