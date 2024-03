Arek, che nel match di domenica è sceso in campo dal primo minuto per sostituire lo squalificato Dusan, è andato a segno in quattro gare di Serie A contro l’. Contro nessuna squadra ha fatto meglio, arrivando semmai allo stesso score anche contro il Bologna. Il polacco dellaha quindi interrotto un lungo digiuno dal gol in campionato che durava dall'ottobre scorso (per lui, nel frattempo, una tripletta in Coppa Italia). Domenica contro il Genoa, però, sarà il serbo a indossare di nuovo una maglia da titolare, con Milik che sembra quindi destinato a tornare in panchina.