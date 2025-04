Arek Milik al JMedical: le ultime sulle sue condizioni VIDEO

Milik al JMedical

Le sue condizioni

Passaggio perquesta mattina al J|Medical, all'indomani della deludente trasferta dellaa Parma. L'attaccante polacco si è presentato al centro medico bianconero intorno alle 11.00, evidentemente per qualche controllo di rito nel suo lungo percorso di recupero dai problemi fisici, che non gli hanno ancora consentito di scendere in campo in questa tormentata stagione.Fermo da mesi a causa di un infortunio al menisco subìto in estate per il quale ha dovuto operarsi, a cui poi si sono aggiunti diversi guai muscolari, di recente il classe 1994 è tornato a lavorare alla Continassa, come è emerso da alcune immagini pubblicate sui suoi canali social. Per ora, comunque, non ha ancora riassaporato il campo, limitandosi all'allenamento in palestra, per cui sembra difficile ipotizzare che possa mettersi a disposizione di Igor Tudor entro la fine del campionato, ormai agli sgoccioli.

Quando può rientrare

L’obiettivo più realistico per il rientro di Milik, a questo punto, potrebbe essere il, appuntamento importante in programma nei prossimi mesi. Un palcoscenico ideale per ritrovare ritmo e fiducia, e magari per rilanciarsi definitivamente, anche se il suo futuro rimane in bilico e potrebbe essere lontano dalla Juventus, con cui è in scadenza di contratto nel 2026.