Ardoino (Tether): 'Non mi dispiacerebbe Mourinho alla Juventus. E vorrei Mbappè'

AFP via Getty Images

Le parole di Paoloa Tele Lombardia:RINSCITA – "Vorremmo partecipare alla rinascita della Juventus. Il mio slogan è ‘Make Juventus great again’. Vogliamo riportare la Juve ai fasti del passato. Speriamo di collaborare in futuro con la dirigenza. Non siamo entrati per speculare".TUDOR – "Sono molto ottimista. Spero che la Juve arrivi in Champions. Per la prossima stagione non mi dispiacerebbe Mourinho come tecnico. Economicamente le risorse non ci mancano: possiamo supportare il club per duemila anni e puntare al Triplete".TIFO PER LA JUVE – "Sono juventino dalla nascita. Abbiamo investito in una squadra di calcio in questo momento sottovaluta, ma che ci darà gioie. Che giocatore vorrei alla Juve? Mbappè (ride)! Bisogna investire molto sui giovani. Zidane e Del Piero i giocatori che ho amato di più".