Ardoino (Tether): 'Non vediamo l'ora di partecipare alla crescita della Juventus ma non ci è permesso'

Ardoino-Juventus, le parole

Torna a parlare, CEO di. Lo fa tramite il suo profilo X, già utilizzato più volte di recente per esprimere pensieri e riflessioni in merito alla situazione della Juventus , che ha avuto modo di osservare da vicino anche nell'ultima partita casalinga di campionato contro l'Udinese."Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra,, scrive Ardoino (con Tether azionista di minoranza della società bianconera), che poi aggiunge: ". Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società".

Infine, la chiosa: "E' veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza...".





