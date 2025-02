Getty Images



Juventus-Empoli, il commento di Ardoino

Il CEO di, azienda che detiene oltre il 5% delle quote Juventus, Paolo Ardoino tramite il proprio account X ha commentato la prova della Vecchia Signora di ieri sera costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il suo commento:"Dopo ieri sera, ancora una volta: MJGA (Make Juventus Great Again). Si può e si deve fare meglio. Bisogna affrontare questo periodo di difficoltà sia con profondo spirito di coesione che con forte capacità analitica. Ad Astra per Aspera".