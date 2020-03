Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, è intervenuto nel programma di Rai 3 "Mezz'ora in più": "Siamo in guerra, io devo trovare le munizioni e fare sì che questo Paese la vinca prima e meglio degli altri. Ci servono 90 milioni di mascherine al mese, un numero straordinario, ma abbiamo attivato tutti i canali per riuscirci. Fino a 5 giorni fa abbiamo distribuito 480 ventilatori per la terapia intensiva. Solo oggi ne distribuiremo circa 150, il 30% di quanti sono stati distribuiti finora. Dalla prossima settimana ne distribuiremo quantità ancora più importanti. Da lunedì o, al più tardi, da martedì, tutte le regioni avranno le dotazioni di mascherine per gli operatori sanitari e i malati, a partire dalla settimana successiva contiamo di essere in grado di fornire dispositivi di protezione a tutti i cittadini che ne avranno bisogno”.