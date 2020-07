49









"Nettissimo, grande rigore (ride, ndr). il regolamento è questo in Italia. Oggi è capitata contro e fine. Ora dobbiamo tagliare le braccia ai difensori. in questo modo sono impediti con le braccia dietro la schiena". Ci ha messo un carico d'ironia Gian Piero Gasperini. Per commentare gli episodi nell'immediato post partita il tecnico dell'Atalanta ha voluto usare un espediente, che non è andato giù ai più. Anzi... Il discorso è più semplice di quanto appare: questa è la regola, che sia a favore o contro, questo il metro di giudizio per i tocchi di mano in area di rigore. E allora l'ironia serve a poco, semmai servirà ridiscutere la regola, a palloni fermi, a campionato archiviato, fino ad allora quei tocchi, anche quelli di De Roon, verranno valutati come un giusto rigore. Facile ma inutile quindi ironizzare, nonostante davanti ci sia la Juve. A chiudere la vicenda, zittendo Gasperini, ci hanno pensato le moviole dei principali quotidiani, dopo che arbitro e Var avevano già dato i vari giudizi. Ecco i commenti, nella nostra gallery: