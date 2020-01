Marco Guida sta diventando la nuova sicurezza dell'AIA. Il fischietto designato per Roma-Juve è ormai considerato un big a tutti gli effetti. "L'arbitro sta diventando 'uno dei soliti' per dirigere i big match", scrive Il Corriere dello Sport. Che sottolinea come per la prima volta Guida sia chiamato ad arbitrare il match tra giallorossi e bianconeri. Il quotidiano però polemizza sulla designazione di Manuel Volpi per Udinese-Sassuolo. "Certe culture vanno superate ma il rispetto no. Mandare un CAn B con solo tre gare in A, per quanto possa essere bravo, rischia in questo frangente di sembrare una mancanza di riguardo".