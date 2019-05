E' successo a Mestre, una vergogna in piena regola. Un arbitro donna, nel corso di una partita della categoria Giovanissimi al torneo Sottana - Treporti contro Miranese -, è stata insultata da genitori e ragazzi, con un gesto che ha sconvolto i presenti. Come racconta Il Gazzettino, una ventina di genitori del Treporti si è scagliato contro Giulia Nicastro, direttore di gara ventiduenne, invitandola - si legge - a dedicarsi al 'mestiere più antico del mondo'. Ma non è finita qui. Uno dei giocatori, un 14enne, si è abbassato il pantaloncini in campo sfidando l'arbitro ad espellerlo oppure a effettuare pratiche sessuali con lui. La dirigenza della Miranese hanno mostrato sostegno all'arbitro, mentre i dirigenti del Treporti non hanno fatto niente, non fermando nemmeno i genitori dei ragazzi.