Continua l'apertura del mondo arbitrale nei confronti dei media. L'arbitro Gianluca Aureliano è intervenuto a TeleLombardia per raccontare come i direttori di gara si preparano alle partite. E poi ha fatto un'affermazione che indirettamente riguarda anche i colori bianconeri: "Differenze Italia-Europa? Questione di prospettiva! Guardando una partita all’estero non c’è l’accanimento che c’è guardando Juventus o Milan, l’arbitro non si nota. E viceversa. Il nostro obiettivo non è mica prendere medaglie. Il nostro obiettivo è non essere nominati nella moviola".