In conferenza stampa il presidente di Assoarbitri Alfredo Trentalange ha fatto il punto sull'annata di Serie A appena conclusa, definendo l'operato dei direttori di gara "positivo". Ecco le sue dichiarazioni: "Consideriamo la stagione positiva, pur avendo fatto degli errori. Abbiamo uno strumento relativamente giovane come il Var e abbiamo tanta voglia di crescere e di confrontarci. Questa non è retorica: erano anni che non si verificava una situazione così complicata a livello agonistico, con la Serie A conclusa all'ultima giornata. La stagione è positiva dal nostro di vista, perché c'è stato, con coraggio da parte del designatore e di tutte le componenti, un passo indietro delle generazioni più esperte per dare spazio ai giovani. Quando si agisce così, è chiaro che bisogna aspettarsi qualche errore dettato dall'inesperienza. Questo ricambio è avvenuto sia a livello di vertice che di base, con grandissima disponibilità da parte degli arbitri di A. Tempo fa si diceva che la Serie A era un altro pianeta, oggi si cerca di avere le stesse linee guida dal vertice alla base".