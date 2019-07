La Serie A 2019/20 vedrà al via diverse novità. Non sono solamente le squadre a presentare diversi volti nuovi: anche tra gli arbitri ci saranno diversi cambiamenti. Salutano Luca Banti e Paolo Silvio Mazzoleni. Il loro addio è stato ratificato oggi dall'AIA. Per Banti 228 partite dirette, 19 in più del collega di Bergamo. Promossi nella massima categoria Antonio Giua della sezione di Olbia e Marco Piccinini di Forlì. Entrambi hanno già diretto 5 gare di A negli anni scorsi.