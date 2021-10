Dopo il controverso episodio del rigore per la Juventus nella partita di tre sere fa contro la Roma, molti hanno invocato una sospensione per l'arbitro Daniele Orsato. Ma questo provvedimento non è arrivato. Andando a scorrere nelle designazioni per la nona giornata di Serie A, il suo nome figura.Non certo un ruolo di secondo piano, dunque. Troviamo Orsato infatti in, match che sul campo sarà diretta da Livio Marinelli La direzione di gara del fischietto veneto in Juve-Roma è stata dunque valutata idonea dall'AIA.