L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di Serie A. Non è tra i designati in Serie A Massa, l'arbitro degli errori di Genoa-Juve, mentre c'è il Var Fabbri, ma come arbitro. Tutte le scelte:EMPOLI – LAZIO Venerdì 22/12 h.18.30Arbitro: MarchettiAssistenti: Bresmes - ValerianiQuarto ufficiale: Ferrieri CaputiVAR: NascaAVAR: MazzoleniSASSUOLO – GENOA Venerdì 22/12 h.18.30Arbitro: GuidaAssistenti: Rossi L. - FontaniQuarto ufficiale: MonaldiVAR: ValeriAVAR: MariniMONZA – FIORENTINA Venerdì 22/12 h.20.45Arbitro: SacchiAssistenti: Prenna - TrasciattiQuarto ufficiale: GiuaVAR: GariglioAVAR: IrratiSALERNITANA – MILAN Venerdì 22/12 h. 20.45Arbitro: DoveriAssistenti: Rocca - MoroQuarto ufficiale: CamploneVAR: Di PaoloAVAR: MeravigliaBOLOGNA – ATALANTA h. 15.00Arbitro: RapuanoAssistenti: De Meo - FontemuratoQuarto ufficiale: MassimiVAR: Di PaoloAVAR: Ferrieri CaputiTORINO – UDINESE h. 15.00Arbitro: FabbriAssistenti: Carbone - GiallatiniQuarto ufficiale: Di MarcoVAR: PaternaAVAR: Di VuoloH. VERONA – CAGLIARI h. 18.00Arbitro: OrsatoAssistenti: Bindoni - TegoniQuarto ufficiali: BonacinaVAR: MazzoleniAVAR: Longo S.INTER – LECCE h. 18.00Arbitro: MarcenaroAssistenti: Rossi C. - CiprianiQuarto ufficiale: TremoladaVAR: MaggioniAVAR: ValeriROMA – NAPOLI h. 20.45Arbitro: ColomboAssistenti: Di Iorio - TolfoQuarto ufficiale: La PennaVAR: IrratiAVAR: Giua