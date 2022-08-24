MONZA – UDINESE Venerdì 26/08 h. 18.30
DI BELLO
ROSSI L. – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: LONGO S.
LAZIO – INTER Venerdì 26/08 h. 20.45
FABBRI
PAGLIARDINI – VECCHI
IV: MARESCA
VAR: AURELIANO
AVAR: CARBONE
CREMONESE – TORINO Sabato 27/08 h. 18.30
VALERI
BACCINI – PRENNA
IV: MARCENARO
VAR: BANTI
AVAR: ABBATTISTA
JUVENTUS – ROMA Sabato 27/08 h. 18.30
IRRATI
PRETI – BERTI
IV: ABISSO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
MILAN – BOLOGNA Sabato 27/08 h. 20.45
MANGANIELLO
DEI GIUDICI – MARGANI
IV: MERAVIGLIA
VAR: NASCA
AVAR: IMPERIALE
SPEZIA – SASSUOLO Sabato 27/08 h. 20.45
COSSO
FIORE – MACADDINO
IV: VOLPI
VAR: DIONISI
AVAR: GIALLATINI
H. VERONA – ATALANTA h. 18.30
PRONTERA
DI GIOIA – DE MEO
IV: AYROLDI
VAR: GHERSINI
AVAR: GALETTO
SALERNITANA-SAMPDORIA h. 18.30
MASSA
MORO – GARZELLI
IV: FELICIANI
VAR: LA PENNA
AVAR: ZUFFERLI
FIORENTINA – NAPOLI h. 20.45
MARINELLI
COLAROSSI – MASTRODONATO
IV: COLOMBO
VAR: BANTI
AVAR: LO CICERO
LECCE – EMPOLI h. 20.45
SANTORO
PASSERI – COSTANZO
IV: BARONI
VAR: MARIANI
AVAR: PERETTI