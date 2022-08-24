Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 28 agosto.

MONZA – UDINESE     Venerdì 26/08 h. 18.30
DI BELLO
ROSSI L. – MONDIN
IV:      FERRIERI CAPUTI
VAR:     MARINI
AVAR:       LONGO S.

LAZIO – INTER     Venerdì 26/08 h. 20.45
FABBRI
PAGLIARDINI – VECCHI
IV:      MARESCA
VAR:     AURELIANO
AVAR:       CARBONE

CREMONESE – TORINO     Sabato 27/08 h. 18.30
VALERI
BACCINI – PRENNA
IV:       MARCENARO
VAR:      BANTI
AVAR:       ABBATTISTA

JUVENTUS – ROMA     Sabato 27/08 h. 18.30
IRRATI
PRETI – BERTI
IV:     ABISSO
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     PAGANESSI

MILAN – BOLOGNA     Sabato 27/08 h. 20.45
MANGANIELLO
DEI GIUDICI – MARGANI
IV:      MERAVIGLIA
VAR:     NASCA
AVAR:     IMPERIALE

SPEZIA – SASSUOLO     Sabato 27/08 h. 20.45
COSSO
FIORE – MACADDINO
IV:     VOLPI
VAR:     DIONISI
AVAR:      GIALLATINI

H. VERONA – ATALANTA    h. 18.30
PRONTERA
DI GIOIA – DE MEO
IV:      AYROLDI
VAR:     GHERSINI
AVAR:     GALETTO

SALERNITANA-SAMPDORIA     h. 18.30
MASSA
MORO – GARZELLI
IV:     FELICIANI
VAR:      LA PENNA
AVAR:       ZUFFERLI


FIORENTINA – NAPOLI     h. 20.45
MARINELLI
COLAROSSI – MASTRODONATO
IV:       COLOMBO
VAR:      BANTI
AVAR:      LO CICERO

LECCE – EMPOLI     h. 20.45
SANTORO
PASSERI – COSTANZO  
IV:     BARONI
VAR:     MARIANI
AVAR:       PERETTI