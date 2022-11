L'AIa ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 6 novembre. Ecco la designazione per Juve-Inter:Tutte le designazioni:UDINESE – LECCE Venerdì 04/11 h. 20.45FOURNEAUBERTI – CAPALDOIV: VOLPIVAR: MASSAAVAR: ABISSOEMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00FELICIANIBINDONI – IMPERIALEIV: MANGANIELLOVAR: PAIRETTOAVAR: GHERSINISALERNITANA - CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00MARCHETTIBRESMES – TEGONIIV: PRONTERAVAR: VALERIAVAR: NASCAATALANTA – NAPOLI Sabato 05/11 h. 18.00MARIANICECCONI – BERCIGLIIV: SOZZAVAR: IRRATIAVAR: ABBATTISTAMILAN – SPEZIA Sabato 05/11 h. 20.45FABBRIMILELE D. – VONOIV: ZUFFERLIVAR: BANTIAVAR: MARINIBOLOGNA – TORINO h. 12.30GIUADEI GIUDICI – GARZELLIIV: CHIFFIVAR: NASCAAVAR: BANTIMONZA – H. VERONA h. 15.00COSSOMARGANI – CORTESEIV: RAPUANOVAR: ABBATTISTAAVAR: AURELIANOSAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00MARINELLIVECCHI – ROSSI C.IV: RUTELLAVAR: MARINIAVAR: DI MARTINOROMA – LAZIO h. 18.00ORSATOMELI – PERETTIIV: COLOMBOVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSI