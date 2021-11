Il designatore degli arbitri,, è intervenuto durante la trasmissione Radio anch'io sport su Radio 1. Ha parlato, tra le altre cose, di Var e di: "C'è stato un aumento di rigori fischiati, è vero. La tecnologia ne scova alcuni che sarebbero andati persi. Si danno rigori che non avremmo visto senza la tecnologia, per i falli di mano per esempio.. Stiamo facendo un piccolo passo indietro cercando di riuscire a riportare il fallo in area a vero rigore, la 'massima punizione'. Serve grande qualità tra gli arbitri".