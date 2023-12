E' stato un mese di campionato più importante di quel che appare a prima vista perché si è capito come si crei o non si crei “”. Quel sentimento che i, ma soprattutto i magistrati sportivi, conoscono assai bene.E' quel particolare “”, non giuridico, bensì di piazza e di pancia, che fa muovere le sentenze in una direzione o nell'altra. Non lo diciamo noi, l'hanno detto loro, i magistrati all'epoca di Calciopoli o farsopoli che dir si voglia.Ebbene, in questo mese una squadra, l'Inter,. Col Frosinone (rigore generosissimo concesso a Thuram), con la Juventus (fallo netto di Darmian su Chiesa da cui poi è scaturito il pareggio interista), col Napoli (addirittura due episodi: fallo evidente ma non fischiato di Lautaro su Lobotka da cui il goal nerazzurro, e rigore nettissimo di Acerbi su Osimhen signorilmente sorvolato).C'interessa la reazione dei media, degli addetti ai lavori, dei politici e anche, perché no, dei social. E degli stessi protagonisti danneggiati. E' qui che si forma il sentimento popolare.In sintesi, possiamo definire la reazione alle decisioni pro Inter tiepida. Prendete il tecnico ex arbitro Casarin.. Sull'arbitraggio di Massa ha detto: “Massa è un arbitro equilibrato. Avesse rivisto il fallo di Lautaro su Lobotka, avrebbe fischiato.” Domanda, anzi tre: perché l' arbitro “equilibrato” non ha rivisto il fallo?Perché il VAR, che di solito interviene sempre, ha taciuto. Sul fallo evidente di Darmian nei confronti di Chiesa, Marelli, esperto arbitrale di Dazn, non ha dubbi: “Chiesa non è stato colpito in faccia, quindi non è fallo!”. Gli altri commentatori lo hanno seguito a ruota. Del Frosinone nessuno si cura, figuriamoci.Solo in mezza riga azzardano qualche dubbio.Un ex arbitro azzarda un 4,5 ma gli viene dato dello “juventino”. Poi tutti a dire che l'arbitro di Imperia ha diretto “all'inglese”, che “il calcio non è un gioco per signorine”. I migliori si dimostrano esperti in “pressometria”: la cintura di Lautaro è “impalpabile”, “un tocco di valzer”, “se fischiamo la carezza di Acerbi su un quinto della superficie esterna del piede di Osimhen non si gioca più a calcio”.All'opposto, politici più o meno noti si lanciano in apprezzatissime dichiarazioni antijuventine, che non fanno mai male. Soprattutto ai carneadi più sconosciuti. Come ciliegina sulla torta, Cairo, editore della “Gazzetta dello Sport” dichiara che “il rigore fischiato a quelli che non nomino non l'avrebbero mai dato a noi”.. Eccolo finalmente il “sentimento popolare” che deve sempre essere alimentato.E' ciò che serve: