Fra 48 ore la Juventus sarà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il derby della Mole contro il Torino. L'arbitro che dirigerà l'incontro è Daniele Orsato. Un nome di enorme rilievo nel panorama arbitrale italiano dell'ultimo decennio, e anche protagonista di diverse polemiche in passato in merito a sue prestazioni in match della Juve. Polemiche che non ne hanno scalfito però il prestigio, e che non hanno riguardato le stracittadine del capoluogo piemontese.

MEMORABILE - Orsato ha già arbitrato tre volte il derby tra bianconeri e granata. E proprio al primo di essi, il 30 novembre 2014, è legato un ricordo elettrizzante per Pirlo e la Juve: a un quarto d'ora dalla fine, sull'1 pari (rigore Vidal e pareggio Bruno Peres) Orsato espelle Lichtsteiner per doppia ammonizione, ma questo carica ancora di più la squadra di Allegri, che all'ultimo respiro trova la vittoria con un fendente all'angolino proprio dell'attuale allenatore della Juventus!

GLI ALTRI PRECEDENTI - Il fischietto veneto ha poi diretto Torino-Juventus 0-1 (tap-in di Alex Sandro nel primo tempo) del 18 febbraio 2018, e Juve-Toro 1-1 (Ronaldo nel finale rispose a Lukic) del 3 maggio 2019. Un anno e mezzo dopo, la quarta volta di Orsato.