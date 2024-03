De Laurentiis contro la Juventus, tutti gli attacchi del presidente del Napoli

Al di là della classifica e degli obiettivi, diversi, visto che laha quello di mantenere la seconda posizione mentre il Napoli cerca una qualificazione in Champions che oggi sembra lontana, la sfida tra queste due squadre, soprattutto quando si gioca in terra campana, non è mai una partita come le altre. E ad accendere nuovamente la rivalità ci ha pensatonei giorni scorsi. "La Juve non deve partecipare al Mondiale per Club", il messaggio chiaro del presidente del Napoli.De Laurentiis "contro" la Juve, ennesimo atto. Le dichiarazioni, dirette o indirette nei confronti della società bianconera si sono ripetute nel corso degli anni, soprattutto quando ci si avvicina alla sfida tra le due squadre, come in questo caso. Dal tema sempre presente degli arbitraggi a quello riguardante i bilanci e le inchieste che hanno coinvolto la Juventus fino alle dichiarazioni sugli ex, prima amati e poi criticati, come Higuain e Giuntoli, senza dimenticare gli scontri con Agnelli.