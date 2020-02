Nel corso delle partite di campionato di oggi gli arbitri di Serie A scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria del giovane direttore di gara Loris Azzaro di 25 anni, morto in un tragico incidente d'auto ieri mattina mentre stava andando all’aeroporto di Caselle. Doveva raggiungere la Basilicata per arbitrare la sfida tra Brienza Calcio e Montescaglioso, nel campionato di Eccellenza. "Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata mentre inseguiva un sogno", commentano dall'Associazione arbitri di Aosta, di cui Loris faceva parte.