. Alcuni sono più gravi, altri meno. Ad alcuni si può rimediare facilmente, ad altri no. In tutti i casi, però, fondamentale è proprio l'intenzione di provare a sistemare le cose, anche quando si sa che tornare indietro è impossibile.. Se restiamo tra i confini della Serie A, ci sono almeno due episodi (più uno) che possono ben dimostrare ciò che può succedere in un caso e nell'altro. Neanche a dirlo, si parla di arbitri.E lo spunto viene da, match concluso sul risultato di 2-2 dopo che Jean Lucaha di fatto impedito la convalida del gol dell'1-3 firmato da Francescoper un presunto fallo in attacco nell'area dei padroni di casa, fischiato prima che il pallone finisse in rete (e che potesse quindi intervenire il). Ed ecco l'errore, innanzitutto perché l'azione avrebbe dovuto proseguire, per poi eventualmente valutare il tocco che aveva causato la caduta di Pablo(dovuta in realtà a un contatto con il compagno Armando, e non con Roberto). Ed ecco, presentandosi dinnanzi ai dirigenti dell'Inter subito dopo il fischio finale e svegliandosi questa mattina con la consapevolezza che, molto probabilmente, dovrà stare fermo per un periodo non breve.Giusto così, del resto anche Matteoera stato bloccato dopo. O forse no. Ma come no? Eppure quell'errore era stato anche più grave! Beh, però almeno erano arrivate le scuse... O forse no. Già, perché allora - e si parla del settembre scorso - il designatore degli arbitri Gianlucaaveva sostenuto che non poteva "crocifiggere" un Var e un Avar "che non avevano quelle immagini", assicurando che "se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato probabilmente diverso". E dalla FIGC? Nessun problema neanche per loro, se è vero che il presidente Gabrieleaveva subito invitato tutti ae a, perché "si va fuori strada se si pensa che il Var sia uno strumento che possa rendere infallibile l'arbitro". In questo caso la gravità dell'episodio - consistente nell'annullamento del gol-vittoria di Arekall'ultimo minuto di recupero - era accentuata da una questione oggettiva, ovvero dall'evidenza che Marcenaro e colleghi si erano "dimenticati" di Antonioe che, in assenza delle immagini del Var, avevano preso una decisione senza prove. Prove che avrebbero dato ragione sia all'arbitro in campo che all'assistente Marco, ben posizionato fin da subito per vedere che il giocatore granata, nel momento del calcio d'angolo tirato da Juan, teneva in gioco senza problemi Leonardoposizionato al centro dell'area, che comunque a sua volta non interferiva in alcun modo con la visuale del portiere della Salernitana., in poche parole, se si torna a quanto successo ieri con l'Inter. Ma anche con il, quasi un anno fa, quando l'arbitro Marcofu "crocifisso" da mezza Italia per non aver concesso il vantaggio ai rossoneri per un contatto tra Antee Simonein un'azione che avrebbe garantito loro la vittoria contro lo- grazie al successivo gol di Junior- in una fase della stagione in cui ogni dettaglio era ancora decisivo per lo scudetto.ha ammesso qualche tempo dopo il direttore di gara, ancora frastornato. Le scuse, anche da parte sua, non erano mancate. Così come non era mancata la "punizione" dell'AIA, che invece dopo Juve-Salernitana aveva preferito mantenere lo status quo, senza "gridare allo scandalo".