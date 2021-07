Giovanni, giornalista di Radio 24, ha fornito le prime indicazioni arrivate da Rocchi sul nuovo corso degli arbitri di Serie A. Ecco le sue parole affidate all'account Twitter privato: "Prime indicazioni #Rocchi agli arbitri: soglia del fallo molto alta, poco utilizzo del #Var e nel caso di correzione penalizzazioni nella votazione dell’arbitro che deve tornare al centro del gioco. In pratica la restaurazione completa. Come non averlo nemmeno il Var…".