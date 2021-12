Il 2022 potrebbe portare con sé un'importante novità dal: un canale tematico dove i direttori di gara possano spiegare le loro decisioni, così da avvicinarli al pubblico e creare uno spazio favorisca la trasparenza. L'idea è stata svelata dalla Gazzetta dello Sport e potrebbe diventare realtà già a gennaio. Lo spazio dovrebbe essere inizialmente on-line e già qualche giorno fa il presidente dell'AiaAlfredo Trentalange lo aveva anticipato: "Ci piacerebbe avere uno spazio - aveva detto - un canale di comunicazione che dobbiamo aprire per poter dare chiavi di lettura tecniche, per il bene del calcio. Con la Federazione ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando e attivando, c’è un lavoro intenso in questo senso".