Il designatore arbitraleha discusso una serie di temi rilevanti riguardanti la nuova stagione calcistica. Tra i punti trattati, Rocchi ha sottolineato l'importanza di eliminare i sospetti di malafede in relazione agli"Noi vogliamo che gli arbitri decidano in campo senza la tecnologia - ha spiegato Rocchi - per mille motivi è questa la strada più importante, compreso il discorso tempo effettivo/tempo perso, perché decidere rapidamente riduce i tempi persi".- “Le prime due giornate sono andate male. Stiamo dando anche recuperi molto ampi, si è arrivati addirittura a 13 minuti (Genoa-Inter) ma in termini di tempo effettivo non sempre ha avuto impatto, non è sempre il recupero aiuta. La seconda giornata è andata molto meglio e ci sono stati esempi di quello che dicevo: Verona-Juventus, con soli 7 minuti di recupero che sono pochi, c'è stato un dato altissimo di minuti effettivi, circa 62, superiori alla media UEFA”.“Abbiamo scelto di avere linee guide molto simili a quelle della Uefa. Noi cerchiamo di arbitrare con la stessa filosofia che le nostre squadre troveranno poi in Europa. Seguendo quanto emerso dall'Europeo abbiamo scelto di dare un ruolo davvero fondamentale al capitano che deve essere un confronto diretto e obbligato con lui. Un singolo invece di 10. Se ci sono capannelli di più giocatori che protestano deve prendere un provvedimento nei loro confronti. Si chiede alle società di non arrivare a questo punto, ma se succede si deve intervenire”.