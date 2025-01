E Araujo? La trattativa è ora in una fase di stallo, e sarà compito di Cristiano Giuntoli riaprire i giochi e le possibilità per il club bianconero. Le chance restano alte, ma altrettanto alti sono i rischi associati alle manovre. Attualmente, non sono stati ancora discussi i dettagli economici del prestito o del diritto di riscatto, nodo cruciale della trattativa. Le richieste del Barcellona potrebbero superare di gran lunga le previsioni, con una cifra complessiva che si avvicina ai 40 milioni di euro, compresa una prima quota necessaria per portare Araujo a Torino nel più breve tempo possibile.Pazienza e diplomazia saranno fondamentali. È probabile che sia necessario almeno un altro incontro, virtuale o in presenza, per avvicinare le posizioni delle parti coinvolte. Lo riporta Calciomercato.com.