AS - Araujo voleva trasferirsi alla Juventus: c'è uno spiraglio per il futuro?

AFP via Getty Images

Il mercato ha sempre tanti scenari imprevisti, con capovolgimenti di fronte dietro l'angolo: a gennaio i cambiamenti sulla situazione disono stati tanti. Le voci, le indiscrezioni, fino alle smentite: il difensore ha firmato il rinnovo fino al 2031 con i blaugrana ed è rimasto al Barcellona. La stagione del brasiliano è cominciata dopo aver smaltito, ma non è proseguita con le note liete che si aspettava.In particolare, nella sfida che ha visto il Barcellona uscire dalla Champions League contro l'Inter, Araujo è finito, ricevendo diverse critiche per la sua prestazione. Sulla rete del 4-3 dei nerazzurri, il difensore ha concesso tanto spazio a, che è riuscito a servire Taremi, decisivo per il gol di Frattesi.

Araujo voleva la Juventus: cambia il suo futuro?

Insomma, l'immediato nuovo capitolo di Araujo con i blaugrana non si è aperto nel migliore dei modi, e il dubbio sorge spontaneo: può essere l'inizio di un futuro lontano da Barcellona?Come rivelato da As, il difensore brasiliano, ma l'affare non si è mai concluso anche per l'infortunio di Inigo Martinez, e i bianconeri hanno poi puntato su Kelly (già riscattato in questa stagione) . Il rinnovo di Araujo, però, non chiude le porte a una possibile partenza.Il contratto dell'ex Peñarol, come anticipato,e dunque già per la prossima estate potrebbero aprirsi nuovi scenari per il suo futuro, che non sarà necessariamente con la maglia del Barcellona: il vertice decisivo sembrerebbe previsto per la prossima sessione. Se ci sarà ancora la Juventus in corsa,





