Araujo e il 'giallo' della clausola da 70 milioni di euro: sarà anche 'anti Juve'

Ronaldha ufficialmente rinnovato il suo contratto con ilfino al 2031, confermandosi come una pedina fondamentale per il futuro del club catalano. Tuttavia, la clausola rescissoria fissata a "soli" 70 milioni di euro ha generato preoccupazione tra i tifosi blaugrana, convinti che il difensore uruguaiano possa lasciare la squadra già nella prossima estate.Secondo quanto riportato da As, però, la situazione è più complessa di quanto sembri. La clausola da 70 milioni di euro, infatti, non sarà valida per il Real Madrid e le principali big d’Europa, limitando così le possibili destinazioni del giocatore. Questo dettaglio rende il suo trasferimento meno scontato, poiché i club di seconda fascia difficilmente potrebbero permettersi un investimento così oneroso.

Araujo è considerato un pilastro del progetto sportivo del Barcellona, grazie alle sue qualità difensive, alla leadership e alla versatilità che gli permette di giocare sia come centrale che come terzino destro.Ora resta da capire se qualche società troverà una via alternativa per tentare di strapparlo al Barça, magari trattando direttamente con il club catalano per una cifra superiore alla clausola, oppure se Araujo proseguirà la sua carriera al Camp Nou, diventando uno dei simboli della nuova era del Barcellona.