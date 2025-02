Araujo dimentica la Juventus: 'Ho sempre saputo cosa volevo'

Ronald, difensore recentemente accostato alla Juventus durante il mercato, ha confermato il suo forte legame con il Barcellona e il desiderio di continuare a vincere con il club catalano. L'uruguaiano ha preso parte martedì alla cerimonia di chiusura della 19ª edizione del libro Relats Solidaris de l'Esport, evento a cui ha partecipato anche il suo connazionale Cristhian Stuani. Durante l'occasione, Araujo ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto fino al 2026."Ho sempre saputo cosa volevo e ho mantenuto la calma durante le trattative. Sono felice di aver rinnovato. Ho sempre dimostrato quanto sia importante per me essere qui, e darò tutto per questo club. Il contratto fino al 2031 è la prova di questo impegno," ha dichiarato il difensore, che ha evitato di rivelare l'ammontare della sua nuova clausola di rescissione. Araujo ha poi sottolineato di sentirsi apprezzato dal club: "Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro e ora mi sento valorizzato. Ho sempre avuto chiaro che volevo restare. Sono un giocatore fondamentale per questa squadra e sono felice di proseguire per tanti anni."