Araujo, che sfortuna: il difensore del Barcellona esce per infortunio, le sue condizioni

Infortunio per Araujo

Continuano i problemi a livello di infortuni peril difensore derimasto fuori per tutta la prima parte di stagione, è stato costretto ad uscire dopo poco più di 20 minuti nella gara contro il Siviglia.Araujo si è fatto male per un duro intervento di Saul; il giocatore non ce l'ha fatta a rimanere in campo ed è uscito. Araujo è stato vicino alla Juventus a gennaio ma poi ha deciso di restare al Barcellona rinnovando il contratto che era in scadenza nel 2026. Ora però è costretto nuovamente a fare i conti con i problemi fisici. Secondo quanto riportato da AS, un problema alla caviglia che lo dovrebbe tenere fuori per circa tre settimane.