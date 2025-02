Araujo alla Juventus? Deco chiarisce: 'Non abbiamo mai voluto'

Jonathan Tah è un obiettivo per l'estate?

Araujo poteva partire a gennaio?



Il futuro di Frenkie de Jong



Il retroscena su Marcus Rashford



La fiducia in Hansi Flick

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Sport, toccando diversi temi di mercato e chiarendo la posizione del club su alcuni giocatori chiave.Alla domanda su un possibile interesse per Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, Deco ha mantenuto un profilo prudente: "Quello che dobbiamo fare ora è calmarci un po' dopo il mercato. Dobbiamo restare con i piedi per terra, analizzare quello che ci è successo, le difficoltà che abbiamo avuto, se le avremo anche in futuro e cosa possiamo fare. Conosciamo la squadra che abbiamo oggi, ci sono molte cose che cambiano, ad esempio il caso di Eric García. Ci sono molte variabili che non possiamo controllare, ma l'idea c'è e sappiamo cosa vogliamo. Se la domanda si riferisce al fatto che abbiamo quattro difensori centrali, sarà difficile portare qualcosa, è vero".Il difensore uruguaiano è stato spesso accostato alla Juventus, ma Deco ha escluso che il club abbia mai pensato di venderlo: "Non abbiamo mai voluto venderlo. Lui è felice qui. Se in futuro, per qualsiasi motivo, ci sarà bisogno di cambiare, ha la porta aperta per dircelo. Ma non credo che sia quello che vuole, altrimenti non avrebbe rinnovato".Il centrocampista olandese è considerato centrale nei piani del Barcellona, come confermato da Deco: "Vogliamo giocatori come Frenkie de Jong, affamati di titoli. Lo vogliamo qui e quindi per il suo nuovo contratto si parlerà quando sarà il momento".Deco ha ammesso che il club aveva considerato l'acquisto dell’attaccante del Manchester United: "È vero, stavamo parlando di Marcus Rashford ed era un possibile acquisto… ma non è potuto arrivare. Non stavamo cercando disperatamente un acquisto. Non era una priorità".Infine, il dirigente ha ribadito la piena fiducia nell’attuale allenatore: "Siamo molto contenti di lui e lo vediamo felice qui. Se tutto continua così, lavoreremo per estendergli il contratto. Continuiamo così".