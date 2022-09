L’Arabia Saudita ha portato una maxi-offerta alla Serie A per confermare l’accordo sulla Supercoppa italiana. Come riporta MF-Milano Finanza, è arrivata una proposta vincolante da 138 milioni di euro con un rinnovo di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione. Un valore praticamente triplo rispetto a quello del contratto attuale. E' previsto un nuovo format con le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia: un torneo in tre partite, due semifinali e una finale.