La situazione di Paul Pogba sul mercato è ancora da monitorare, perché la possibilità che il francese si trasferisca in Arabia Saudita rimane in piedi. Il centrocampista ha ricevuto un'offerta da 30 milioni all'anno dall' Al Ittihad. In particolare, come riferisce Tuttosport, a provare a convincere l'ex United ci sono i connazionali Benzema e Kanté, anche loro passati nella lega saudita. Ricordiamo che il mercato in Arabia termina il 20 settembre.